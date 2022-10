Fluminense faz 3 a 0 no Avaí, encerra série negativa e volta ao G-4 do Brasileiro

16/10/2022 | 21:29



Depois de três derrotas seguidas, o Fluminense se reabilitou no Campeonato Brasileiro ao bater o Avaí por 3 a 0, neste domingo, na Ressacada, em Florianópolis. Além de se reencontrar com as vitórias, o time carioca voltou a figurar no G-4 da competição. O confronto foi válido pela 32ª rodada e disputado com os portões fechados pelo clube catarinense ter sido punido por ter cortado os cabos do VAR em um dos seus jogos.

O Fluminense deu uma oscilada na competição, o time estava sem vencer há três jogos, perdendo a vice-liderança e seu lugar no G-4. Agora, com 54 pontos, o Fluminense "dorme" na quarta colocação, ultrapassando o Corinthians, que não atuou na rodada. De outro lado, o Avaí segue estacionado na 19ª colocação, com 28 pontos, sem vencer há cinco jogos e a passos largos para retornar à Série B em 2023.

Devido a uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a partida entre os clubes ocorreu com os portões fechados. A punição aconteceu devido aos cortes dos cabos de fibra óptica do VAR na partida contra o Atlético-GO.

Desesperado, o Avaí aproveitou um início sonolento do Fluminense e foi para cima. Com dois minutos de jogo, Rômulo obrigou Fábio a trabalhar, em um chute rasteiro, no contrapé. O time carioca chegou a responder com Cano, com Vladimir tirando a bola em cima da linha. O lance não foi suficiente e o Avaí continuou em cima. Renato tentou de fora da área e novamente Fábio teve que trabalhar.

O início de jogo era movimentado, o Avaí controlava a partida e ditava o ritmo. Aos poucos, com os berros de Fernando Diniz na beira do campo, ecoados no estádio vazio, foram acordando o Fluminense. E, aos 24 minutos, Cano repetiu o que mais fez no ano e abriu o placar. Yago Felipe tentou por cobertura, a bola bateu no travessão e o artilheiro oportunista, acompanhou a jogada e em posição legal empurrou para as redes.

O gol "destruiu" emocionalmente o Avaí que vinha bem na partida. Já desorganizado, não conseguia mais impor seu jogo e começou a atacar o Fluminense atacar. Martinelli de fora da área quase ampliou. Já com o jogo em suas mãos, David Braz ampliou o marcador, aos 40 minutos. Arias cobrou o escanteio e o zagueiro subiu mais alto que todos para aumentar a vantagem do Fluminense, antes de ir para o intervalo.

A segunda etapa começou com o mesmo roteiro. O Avaí voltou disposto a diminuir o estrago do primeiro tempo e se lançou ao ataque. Antes dos 10 minutos, Renato perdeu um gol cara a cara com Fábio. Minutos depois, Lucas Ventura desperdiçou outra chance.

Mas, novamente, a disparidade técnica entre os clubes voltou a ficar evidente. No melhor estilo pregado pelo técnico Fernando Diniz, o volante Martinelli marcou o terceiro para o Fluminense, aos 18 minutos. Em linda jogada coletiva, passando de pé em pé, o volante concluiu com categoria, driblando até o goleiro.

Com o placar favorável, o Flu foi trocando passes e descansando o time, com as substituições. Abatido e sem reação, o Avaí não ofereceu mais perigo.

Na próxima rodada, o time carioca tem pela frente o clássico contra o Botafogo, no domingo, dia 23, às 16h, no Maracanã. Um dia antes, no sábado, no dia 22, o Avaí visita o líder Palmeiras, às 21h, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 X 3 FLUMINENSE

AVAÍ - Vladimir; Kevin (Marcinho), Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura (Kazu), Renato e Bruno Silva; William Pottker (Eduardo), Rômulo (Lucas Silva) e Bissoli (Nathan). Técnico: Lisca.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Calegari; André, Martinelli (Matheus Martins), Yago Felipe (Alexandro Jesus), Arias (Michel Araújo) e Ganso (Felipe Melo); Germán Cano (Willian). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Germán Cano, aos 24, e David Braz, aos 44 minutos do primeiro tempo. Martinelli, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renato e Eduardo (Avaí).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).