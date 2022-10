Athletico-PR marca no fim e vence clássico com o Coritiba em casa

16/10/2022 | 21:21



Com um gol de Alex Santana, aos 44 minutos do segundo tempo, o Athletico-PR venceu o Coritiba por 1 a 0 e levou a melhor em mais um clássico Atletiba, disputado neste domingo na Arena da Baixada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Finalista da Copa Libertadores, o Athletico não poupou jogadores e, num jogo equilibrado, acabou vencendo num descuido do arquirrival nos minutos finais.

A vitória manteve o Athletico firme no G-6, em sexto lugar, agora com 51 pontos, abrindo quatro na frente do Atlético-MG, sétimo colocado, com 47. O time ainda manteve o tabu de 22 anos sem perder para o Coritiba no Brasileirão. Em 14 jogos, foram nove vitórias e três empates.

O Coritiba segue em 15º lugar, com 34 pontos, ainda preocupado com a ameaça de rebaixamento. O maior problema é a falta de pontos fora de casa, onde ainda é o único clube a não vencer nesta temporada. Em 15 jogos, foram 13 derrotas e dois empates.

Mesmo com os técnicos reforçando o sistema de marcação no meio-campo, o primeiro tempo foi bastante movimentado. Luiz Felipe Scolari escalou dois volantes - Erick e Fernandinho - na proteção de sua defesa. De outro lado, Guto Ferreira escalou três volantes: Trindade, Bruno Gomes e Bernardo, além doa meia Boschilia para completar o quarteto do meio-campo.

O Coritiba iniciou aproveitando a velocidade, até surpreendendo por sua postura. A melhor chance, porém, saiu aos 28 minutos. Boschilia cobrou escanteio em curva, o goleiro Bento ainda resvalou na bola que bateu no travessão e saiu.

O Athletico também foi ao ataque e marcou duas vezes, porém, em ambos os lances com impedimento confirmado pelo VAR. O primeiro aos 32 minutos, quando Vitinho marcou, porém, Pablo estava impedido no início da jogada. O segundo lance ocorreu aos 48 minutos, quando Terans recebeu impedido e cruzou em direção a três jogadores em posição de finalização. Na ânsia de aliviar, o zagueiro Luciano Castán colocou a bola em suas próprias redes. Mas o lance foi invalidado.

O segundo tempo começou com o mesmo cenário. Sentindo perder a posse de bola, Felipão reforçou o meio-campo, tirando o meia Terans para a entrada do volante Alex Santana. Uma estratégia que ele pode usar diante do Flamengo na final da Libertadores no próximo dia 29, no Equador.

A torcida rubro-negro se animou apenas aos 20 minutos, quando o artilheiro Vitor Roque entrou no lugar de Pablo. Num movimento contrário, Guto Ferreira tirou o meia Boschilia para a entrada do atacante Adrian Martínez, aos 24 minutos, pelo lado do Coxa. O jogo ficou aberto.

Aos 26, Cuello apareceu bem dentro da área e chutou no canto, mas o goleiro Gabriel espalmou para fora. Aos 32 minutos, o Coritiba quase abriu o placar. Bruno Gomes levantou a bola na área em falta na linha lateral, Martinez desviou e a bola ainda tocou em Erick, exigindo uma grande defesa do goleiro Bento.

Um lance curioso aconteceu aos 40 minutos, quando Alef Manga, que tinha sido substituído, ia se encaminhando para o banco de reserva. Ele era acompanhado por um segurança, mas logo chegou um segundo segurança que foi para cima do jogador, que encarou e reclamou do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima.

O jogo seguia aberto e num lance poderia ser decidido. Foi o que aconteceu aos 44 minutos, quando a defesa do Corinthians se atrapalhou na saída e Thonny Anderson perdeu a bola para Alex Santana. Ele ajeitou e bateu no canto, fazendo 1 a 0. Na festa com a torcida, o artilheiro da noite se empolgou, tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo. Os últimos minutos foram tensos, mas terminou mesmo 1 a 0.

Na 33ª rodada, o Athletico enfrentará o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), dia 22 (sábado), às 16h30. O Coritiba também vai atuar fora de casa, mas no dia 20 (quinta-feira) diante do São Paulo, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 1 X 0 CORITIBA

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius (Pedrinho); Erick, Fernandinho e David Terans (Alex Santana); Cuello (Rômulo), Pablo (Vitor Roque) e Vitinho (Canobbio). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CORITIBA - Gabriel; Natanael (Matheus Alexandre), Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Jesús Trindade, Bruno Gomes, Bernardo (Zé Hugo) e Boschilia (Adrián Matinez); Alef Manga (Léo Gamalho) e Fabrício Daniel (Thonny Anderson). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Alex Santana, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedrinho, Fernandinho e Alex Santana (Athletico); Alef Manga e Trindade (Coritiba).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 760.770,00.

PÚBLICO - 29.599 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).