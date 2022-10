Invasão de torcida na Ilha do Retiro encerra Sport x Vasco por falta de segurança

16/10/2022 | 19:08



Uma invasão de torcedores do Sport ao gramado da Ilha do Retiro forçou o encerramento antecipado da partida com o Vasco, neste domingo, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos últimos minutos do segundo tempo, quando a equipe pernambucana vencia por 1 a 0, Raniel cobrou pênalti e igualou o marcador. O atacante, porém, foi comemorar provocando a torcida local, que respondeu arremessando objetos no gramado e invadindo o local.

No ato, torcedores do Sport romperam as barreiras da arquibancada e se dirigiram ao gramado, enquanto os jogadores do Vasco corriam rumo ao vestiário. Profissionais de saúde que se encontravam no local prestando assistência nas ambulâncias acabaram agredidos pelos invasores. Um deles, inclusive, teve de ser contido por jogadores da equipe pernambucana.

O resultado da partida manteve o Vasco na quarta posição da tabela, com 56 pontos, três à frente do Sport, em quinto.

O clima na Ilha do Retiro, neste domingo, era de final, mas o futebol apresentado por ambos os clubes deixou a desejar. Os times abusaram dos chutões e quase não colocaram a bola no chão. A cautela acabou sendo maior do que a ambição de abrir o marcador.

Apesar disso, o Sport criou um pouco mais e reclamou muito de um toque no braço de Anderson Conceição. O árbitro Raphael Claus mandou o jogo seguir. Sendo assim, as melhores oportunidades foram em tentativas de longe. Em uma delas, Sander colocou Thiago Rodrigues para trabalhar. O goleiro voltou a salvar o time carioca, logo depois, na tentativa de Luciano Juba.

O Vasco, por outro lado, conseguiu criar apenas uma chance. Aos 36 minutos, Nenê cobrou escanteio com perigo, Anderson Conceição desviou e Danilo Boza mergulhou. O defensor chegou atrasado e por muito pouco não conseguiu empurrar para dentro.

No segundo tempo, o Vasco foi para cima e quase inaugurou o marcador. Aos dez minutos, Anderson Conceição recebeu dentro da área e mandou na trave. Mas o bom momento não durou muito. O Sport voltou a dominar e chegou ao gol aos 19 minutos. Vagner Love ficou com a bola dentro da área e chutou para defesa de Thiago Rodrigues. A bola sobrou para Labandeira, que cabeceou para o gol.

Quando tudo indicava que o Sport sairia vencedor da Ilha do Retiro, Gabriel Pec, aos 42 minutos, invadiu a área e acabou sendo derrubado por Saulo. Com ajuda do VAR, Claus marcou pênalti. Raniel foi para a bola e empatou. Na comemoração, provocou a torcida local diante das arquibancadas. Foi o estopim para a confusão, que acabou causando o fim antecipado da partida.

Na próxima rodada, o Sport visita o Londrina no sábado, às 16h30, no estádio do Café, em Londrina (PR). No mesmo dia e horário, o Vasco recebe o Criciúma, em São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 1 X 1 VASCO

SPORT - Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino (Chico) e Sander; Ronaldo Henrique (William Oliveira), Fabinho e Luciano Juba (Denner); Labandeira (Giovanni), Vagner Love e Gustavo Coutinho (Wanderson). Técnico: Claudinei Oliveira.

VASCO - Thiago Rodrigues; Miranda (Alex Teixeira), Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Palacios), Andrey Santos, Marlon Gomes (Gabriel Pec) e Nenê (Raniel); Figueiredo e Eguinaldo (Erick). Técnico: Jorginho.

GOLS - Labandeira, aos 19, e Raniel, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Coutinho e Ronaldo Henrique (Sport).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 1.133.236,00.

PÚBLICO - 19.598 pagantes.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).