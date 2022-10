Ceará e Cuiabá empatam em jogo finalizado antes do previsto por briga de torcida

16/10/2022 | 18:52



Ceará e Cuiabá empataram por 1 a 1, neste domingo, em jogo ofuscado por confusões e brigas generalizadas nas arquibancadas da Arena Castelão, em Fortaleza. Parte da torcida invadiu o gramado e a partida acabou sendo finalizada antes do previsto por falta de segurança. O jogo foi válido pela 32ª rodada.

O jogo foi marcado por uma confusão generalizada nas arquibancadas durante o segundo tempo. O conflito se estendeu até o gramado. No meio do tumulto, os jogadores saíram do campo às pressas, se abrigando nos vestiários. A partida teve que ser encerrada aos 47 minutos da segunda etapa, quando ainda faltavam cinco minutos para o término de acordo com os acréscimos.

Com o resultado, o Ceará manteve a 16ª colocação, com 34 pontos, a três pontos do Cuiabá, 17º, que abre a zona de rebaixamento, com 31.

No duelo dos desesperados, a ordem era cometer erro zero e não se expor. Com isso em mente, Ceará e Cuiabá fizeram um primeiro tempo bastante truncado e com poucas chances de gols. Jogando em casa, o Ceará até teve mais iniciativa e posse de bola e apostou mais em jogadas aéreas, mas errou o alvo com Mendoza e Luiz Otávio. Antes da bola rolar, torcedores do Ceará jogaram sal grosso sob a cabine no VAR, mas, curiosamente, o árbitro de vídeo acabou anulando um gol de Mendoza, por impedimento.

Do outro lado, a estratégia do Cuiabá era nítida, retraído e sair em velocidade nos contra-ataques. Os cuiabanos até tinham mais qualidade na hora de armar suas jogadas e levaram mais perigo com a bola no chão, como num chute de André Luís, que bateu na rede pelo lado de fora. No mais, as duas equipes pouco produziram efetivamente, deixando isolado os atacantes Jô, pelo Ceará, e Deyverson, pelo Cuiabá, que não chegaram a finalizar na primeira etapa.

No segundo tempo, o Ceará voltou mais animado a fim de impor seu ritmo. Mas quem chegou a balançar as redes foi o Cuiabá, com Deyverson, mas quis o destino que o VAR, banhado de sal grosso, anulasse o gol do ex-palmeirense. O Cuiabá seguia cumprindo bem sua estratégia dentro de campo, mas aos seis minutos, o lateral Igor Cairús levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso de campo.

Com um jogador a mais, o técnico Lucho González encheu seu time de atacantes. Vina e Cléber entraram para ajudar Jô, que seguia isolado no meio da defesa adversária. O Ceará dominava as ações da partida contra um Cuiabá acuado, com o atacante Deyverson sendo o jogador mais avançado, antes da linha do meio campo.

Avançado, o Ceará insistia nas jogadas aéreas, mas quando colocou a bola no chão teve suas melhores chances. Jô ajeitou para Cléber finalizar para grande defesa de João Carlos. No lance seguinte, Mendoza fez o travessão do Castelão balançar. No rebote, Cléber, sem goleiro, mandou para fora.

Aproveitando o erro na saída adversária, Deyverson abriu o placar para o Cuiabá. Aos 37 minutos, Richardson falhou feio ao tentar recuar para João Ricardo, o atacante interceptou, driblou o goleiro e saiu para comemorar, com suas tradicionais dancinhas.

Quando o moral do Ceará estava lá embaixo, com a torcida já indo embora, Jô deixou tudo igual aos 47 minutos. Nino Paraíba cobrou o escanteio, a bola ficou viva na área, após bate rebate a bola tocou no travessão e caiu nos pés do centroavante.

Antes do gol de empate, já havia uma confusão generalizada nas arquibancadas do Castelão. O que se agravou logo após o gol de Jô, onde torcedores tiveram que se abrigar no gramado. No meio da confusão, alguns torcedores do próprio Ceará aproveitaram a situação para partirem para cima dos jogadores que tiveram que sair de campo às pressas. Vina foi um dos principais alvos da ira dos torcedores, que conseguiram se evadir antes de ser agredido.

Já o zagueiro Luiz Otávio saiu de campo chorando, sendo escoltado até os vestiários. Já nos vestiários, o árbitro Caio Max Augusto de Araújo, após consultar o policiamento,optou por encerrar o confronto por falta de segurança.

Na próxima rodada, o Ceará terá outro duelo contra times da zona do rebaixamento. No domingo, dia 23, encara o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. No mesmo dia e horário, o Cuiabá recebe o Goiás, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 1 CUIABÁ

CEARÁ - João Ricardo; Gabriel Lacerda (Cléber), Luiz Otávio e Victor Luis; Nino Paraíba, Richardson,Richard Coelho (Guilherme Castilho), Lima (Vina), Mendoza e Bruno Pacheco; Jô. Técnico: Lucho González.

CUIABÁ - João Carlos; Marcão Silva, Joaquim, Paulão, Alan Empereur e Igor Cairús;Denilson, Rafael Gava (Daniel Guedes), André Luís (Felipe Marques) e Rodriguinho (Pepê); Deyverson (Gustavo Nescau). Técnico: António Oliveira.

GOLS - Deyverson, aos 37, e Jô, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Joaquim, Alan Empereur e Denilson (Cuiabá); Nino Paraíba e Richard Coelho (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Igor Cairús (Cuiabá).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto de Araújo (RN).

RENDA - R$ 333.954,00.

PÚBLICO - 41.242 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).