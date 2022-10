Casados há cinco anos Luísa Arraes e Caio Blat moram em apartamentos separados

16/10/2022 | 18:10



Luísa Arraes mostrou que com ela não tem tabu. A atriz, que é casada com o Caio Blat há cinco anos, revelou como é o relacionamentos dos dois e porque prefere uma união fora do formato tradicional.

Em entrevista para O Globo, a atriz falou que não mora no mesmo apartamento do marido, os dois na verdade são vizinhos, porta com porta, mas cada um no seu canto:

- Não existe uma receita e eu nunca achei que o casamento era uma opção feliz para mim. O Caio fica horrorizado com isso, porque os pais dele são casados até hoje, e os meus, não. Nunca conheci um casal monogâmico feliz a vida inteira.

Luísa também comentou sobre os desafios e diz não acreditar na ideia de pose um do outro:

- É uma experimentação sem fim, e sempre lutei contra esse negócio da posse. É óbvio que o outro vai ter outros desejos e ele pode colocar aquilo em prática ou não, mas isso também é uma desconstrução. É difícil, mas a batalha vale a pena.

Caio Blat também falou sobre a relação com amada, e revelou que eles tem fases e preferem sempre respeitar a liberdade e desejo um do outro:

- Tem fase que estamos mais agarrados. Em outras, mais interessados em sair e ver pessoas. A gente ajusta o tempo todo de acordo com o momento, encontrando onde cada um tem sua liberdade e seu desejo

E a dinâmica do casal parece funcionar muito bem para eles, viu? Caio falou sobre as D.Rs, e como eles buscam tentar se resolver:

- Temos D.R. todo dia. A gente busca o lugar de cada um, não se fundir num relacionamento. Decidimos ser vizinhos, tenho o meu filho, um relacionamento incrível com a Maria [Ribeiro, ex-esposa]