Separada, Maíra Cardi fala sobre mulheres que fazem tudo para os maridos: Chifre como consequência

16/10/2022 | 17:10



A separação de Arthur Aguiar e Maíra Cardi ainda está dando o que falar. Desta vez, a empresária usou seus Stories para desabafar usando uma situação da novela Travessia.

Na trama, Ari, interpretado por Chay Suede, trai a esposa Brisa, de Lucy Alves, com a patricinha Chiara, feita por Jade Picon. O marido recebia dinheiro da fiel para se manter em outra cidade, enquanto traia ela com outra.

Neste contexto, ela comenta sua visão sobre mulheres que fazem tudo para agradar seus maridos.

- Óbvio que fazemos na melhor das intenções porque amamos e queremos o melhor para o outro, e no caso entregamos tudo e mais um pouco. Porém, quando fazemos esse papel de tudo tiramos a capacidade e responsabilidade dele ter o papel de homem que deveria ter, e entramos no papel da mamãe que ele sem perceber procurava, disse.

- E aí a p***a desanda toda! Logo precisamos fazer menos, bem menos, para que sobre espaço para que eles façam mais! Quando mais se entrega, menos eles se sentem capazes e mais chifre vem! Ela explica muito sobre nosso papel disfuncional de fazer demais e entrar no lugar de mãe e tomar chifre como consequência.

Vale lembrar que ela se separou recentemente do vencedor do BBB 22, que disse que Deus sabe de todas as coisas quando perguntado sobre o divórcio do ex-casal.

Apesar do término envolvendo supostas traições, os dois foram vistos na última semana junto da filha, Sophia, num momento familiar na piscina.