Restaurante Galeto Sat?s pega fogo no Rio

Tradicional restaurante do Rio de Janeiro, o Galeto Sats teve um princípio de incêndio em sua unidade de Botafogo na tarde deste domingo, 16.

Não há notícias de feridos. As chamas teriam sido contidas e bombeiros do quartel do Humaitá atuam no local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram funcionários e clientes correndo para deixar o local em meio à fumaça no momento do acidente. Informações preliminares apontam para um possível curto circuito na rede elétrica do estabelecimento.

Notabilizado pelos galetos e porções generosas de coração de galinha e farofa de ovo, o Sats mantém unidades em Copacabana, na rua Barata Ribeiro, e em Botafogo, local do incidente, na rua Real Grandeza.