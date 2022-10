Ato de prevenção às doenças

Nilton Valentim



16/10/2022 | 15:44



O simples ato de lavar as mãos com água e sabão previne o contágio por uma série de doenças infectocontagiosas. Durante a pandemia de Covid-19 o cuidado com a higiene ganhou enorme destaque, inclusive com o uso do álcool gel em situações em que não era possível ter acesso a uma torneira.

A Pesquisa Global de Higiene e Saúde 2022, realizada bianualmente pela empresa Essity, que escutou mais de 15 mil pessoas, em 15 países, identificou que a preocupação com a resistência antimicrobiana é maior no Brasil, com 65%, do que a média total, 54%. As infecções resistentes aos medicamentos contribuem para quase 5 milhões de mortes todos os anos.

Ontem foi comemorado em mais de 80 países, incluindo o Brasil, o Dia Mundial de Lavar as Mãos, que tem como objetivo principal incentivar a lavagem das mãos com água e sabão para prevenir a transmissão de doenças infectocontagiosas. A data é uma iniciativa do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e recebe o apoio de governos, instituições internacionais, organizações da sociedade civil, ONGs e empresas privadas.

De acordo com a Unicef, duas em cada cinco escolas em todo o mundo não têm serviços básicos de higiene com água e sabão, afetando 818 milhões de estudantes, dos quais 462 milhões frequentam escolas sem nenhuma instalação. Nos países menos desenvolvidos, sete em cada dez escolas não têm lugar para as crianças lavarem as mãos.

Um em cada três estabelecimentos de saúde (hospitais, ambulatórios, enfermarias etc) em todo o mundo não possui instalações de higiene das mãos em pontos de atendimento onde o profissional de saúde e o tratamento envolvem o contato com o paciente.