Gato Galático faz apresentação em espetáculo ao vivo na região

Da Redação



16/10/2022 | 15:40



Sucesso na internet há nove anos, com mais de 16 milhões de fãs no YouTube, Ronaldo Souza, conhecido como o Gato Galáctico, se apresenta no Teatro Lauro Gomes, dia 22, às 14h.

Ele construiu uma verdadeira galáxia ao redor do si, agrupando personagens que são queridos da criançada, como Cueio, Pudim, os Prismágicos e Desnecessauro.

O show ao vivo tem músicas inéditas e participações especiais. No espetáculo o Gato Galáctico e sua turma exaltam virtudes como amizade, coragem e criatividade.

O espetáculo começa com a história de Ronaldo, que tinha o sonho de de desenhar personagens. Logo em seguida, com a participação de Duda, uma das personagens mais amadas da galáxia, Ronaldo canta sobre amizade em uma divertida reflexão sobre a impaciência e a implicância.

Passam pelo palco, através de projeções, os personagens Cueio, Desnecessauro e Coitadossauro, cantando suas canções originais. O vilão Catmask também aparece para tentar atrapalhar a apresentação.