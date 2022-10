Uma história para aquecer o coração

Nilton Valentim



16/10/2022 | 15:32



A clássica história O Pequeno Príncipe, escrita pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry e publicada em 1943, se mantém viva e atraindo leitores. Contada inicialmente em livro, virou filme e ganhou inúmeras versões no teatro. Além disso, várias frases presentes no texto se eternizaram e permanecem atuais. A obra é um marco da literatura universal, sendo traduzida em mais de 220 idiomas e dialetos.

O enredo tem como personagem principal o Pequeno Príncipe, que mora no asteroide B-612 com uma rosa, baobás (árvores) e três vulcões. Um dia ele pega carona numa revoada de pássaros e vai em busca de novos mundos e pessoas. Depois de passar por diversos planetas e conhecer inusitados personagens, como o Rei, o Homem de Negócios e o Vaidoso, acaba caindo no planeta Terra, em pleno deserto do Saara. Na Terra conhece o narrador, que, coincidentemente, sofreu uma queda de avião no mesmo local.

As aventuras narradas pelo Pequeno Príncipe ao Aviador dão o tom da obra. Ao ouvir as histórias, ele vai percebendo como às pessoas deixam de dar valor as pequenas coisas da vida conforme vão crescendo.

EM CENA

Na quinta-feira, uma nova versão de O Pequeno Príncipe será apresentada no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo, com sessões às 10h e às 14h30. Adaptada e dirigida por Ian Soffredini, a peça é uma releitura da obra de Antoine de Saint-Exupéry e, no palco, é construída por meio da interação entre pessoas e bonecos manipulados.

O diretor conta que ao adaptar a obra literária preservou ao máximo as imagens poéticas sugeridas pelo autor. “O livro começa contando a história do Aviador e depois narra a do Pequeno Príncipe. Eu fui direto à história do Pequeno Príncipe, destacando a ação e o que acontece com ele”, explica.

A adaptação mostra a viagem do personagem pelos planetas e suas experiências na Terra, destacando a sensibilidade e a visão poética sobre a vida e as relações, um dos pontos fortes da obra de Saint-Exupéry.

A montagem leva o conteúdo da obra para um mundo de sonho e fantasia, por meio de uma estética visual rica, colorida, capaz de despertar a imaginação das crianças e emocionar aos adultos. Assim como a obra literária, a peça se comunica com o público de todas as idades.

ENSINAMENTOS

O Pequeno Príncipe é uma obra repleta de frases que passam de pais para filhos. Uma das mais famosas é ‘Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas’, que trata de relacionamentos. Na obra, o Pequeno Príncipe cativa a Rosa. Outra é ‘As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes’, que destaca a aproximação ou o afastameto dos indivíduos.