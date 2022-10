Despertando vocações há seis décadas

Nilton Valentim



16/10/2022 | 15:27



Pequenos blocos coloridos de madeira. Uns com desenhos de tijolos, outros com janelas. Além de peças que simulam telhados ou pontes. Assim é o Brincando de Engenheiro, brinquedo que já foi manuseado pela maioria das crianças e que está no mercado há 66 anos.

Criado em 1956 por Norma Laura Baumhardt Minatto, então casada com Ingo Ebert, um dos fundadores da Xalingo – empresa fabricante – o brinquedo chamava-se Construtor e seus bloquinhos de madeira eram pintados em um processo de impressão manual, por serigrafia. Atualmente, isso é feito por uma máquina automatizada.

Norma trabalhou na Xalingo até o início dos anos 2000, quando tinha mais de 70 anos de idade. Ela é avó do atual diretor presidente do grupo, Rodrigo Ebert Harsteln, e da diretora e chefe da área digital, Paula Ebert Harsteln.

Atualmente, o produto é um dos mais vendidos da marca e seus bloquinhos estão presentes no novo logo da empresa.

Além de proporcionar diversão individual ou em grupo, o Brincando de Engenheiro estimula o desenvolvimento do pensamento lógico, da imaginação, da coordenação motora, da criatividade e da identificação das relações parte/todo. Por isso são muito utilizados em consultórios de psicologia. Os bloquinhos são indicados para os pequenos a partir de 3 anos de idade.

Neste ano, a empresa lançou uma edição limitada do brinquedo, com bloquinhos feitos de madeira reflorestada, o novo Brincando de Engenheiro Eco Paint conta com pincel e paleta produzidos com matéria-prima reciclada e seis potes de tinta. A nova versão do produto tem 122 peças que, pela primeira vez, podem ser customizadas pelas crianças.