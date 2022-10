Amor paterno em outra dimensão

Nilton Valentim



16/10/2022 | 15:18



O pagodeiro Péricles virou desenho animado no clipe de divulgação da música Superfantástico, que foi sucesso com a Turma do Balão Mágico, nos anos 1990. O cantor, que é de Santo André, aparece no filme ao lado da filha Maria Helena, de quase 3 anos. O vídeo está nas plataformas desde o Dia das Crianças.

“Quando surgiu a ideia de fazermos algo (para o Dia das Crianças), a música Superfantástico foi a primeira que me veio à cabeça. Essa foi a maneira que encontramos de presentear todas as crianças, de todas as faixas etárias, com a mensagem dessa canção que reforça que todos têm o seu lugar e merecem amor e respeito”, explica Péricles.

Na nova versão do clássico da Turma do Balão Mágico, Péricles canta alegremente a canção que se tornou um hino da criançada e ultrapassa gerações. Maria Helena, por sua vez, manda mensagens para todas as crianças por meio de locuções inseridas no decorrer da faixa.

“Viver esse momento com minha filha foi muito especial. No início, quando chegamos ao estúdio para gravar, ela ficou um pouco apreensiva, mas depois se soltou e gostou da brincadeira”, conta.

O videoclipe mescla cenas de Péricles e Maria Helena no estúdio e brincando em um parque, com uma animação dos dois.

“Eu gostei muito da nossa animação que foi feita com muito carinho por profissionais extremamente talentosos. É algo que eu e minha filha vamos revisitar sempre, uma recordação eterna. Aliás, o resultado de todo o projeto ficou muito bom, porque conseguimos passar a mensagem que queríamos desde sempre: nossas atitudes mostram muito mais que nossas palavras e que plantar e espalhar o amor, sempre vale a pena”, fala Péricles.

“Eu ainda guardo na memória e na maneira de ser a mesma criança que nasceu e se criou em Santo André. Os ensinamentos, amigos, costumes... Enfim, minha criança interior ainda vive em mim”, afirmou o cantor de pagode.