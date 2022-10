Após rumores de divórcio Sylvester Stallone anuncia que está gravando reality show ao lado da família

16/10/2022 | 15:11



Pode preparar a pipoca, porque vem série nova por aí. Depois de protagonizar problemas conjugais para lá de polêmicos, Sylvester Stallone anunciou, em um vídeo postado no Instagram do irmão, Frank Stallone, que está trabalhando em seu próprio reality show ao lado das filhas e da esposa.

A notícia fica ainda melhor, a atração televisiva está sendo produzida pelos mesmos produtores de Keeping Up with the Kardashians, e será exibida pela Paramount+.

Segundo o Daily Mail, a primeira temporada no novo reality show foi gravada em agosto, mesma época em que Sylvester Stallone e Jennifer Flavin anunciaram o divórcio. O jornal diz que na verdade toda essa historia de problema conjugal seria uma estratégia para promover a atração televisiva. será?

Vale lembrar que o casal já se reconciliou e inclusive protagonizou cenas para lá de românticas em público, passeando de mãos dadas e fazendo declarações.