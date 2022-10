Wanessa Camargo ganha declaração de Dado Dolabella no meio de show

16/10/2022 | 15:11



Wanessa Camargo e Dado Dolabella não fazem mais questão de esconder que estão apaixonados um pelo outro. No último sábado, dia 15, Wanessa fez um show de sua turnê Livre e o amado estava presente ao lado do pai da cantora, Zezé Di Camargo.

Durante a apresentação, o ator pediu para que a estrela atendesse o celular: quando o fez, a voz de Dado se alastrou pelo ambiente e fez uma linda declaração.

- Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora essa mulher f**a que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa. Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar a gente com esse gostinho de céu. Shine it on, disse.

Em seguida, a cantora ficou emocionada, e cantou a sua música mais célebre: Shine it on.

A cantora não escondeu o seu carinho pelo amado. Na sessão de fotos após o show, ela posou ao lado de Dado e publicou um vídeo em seus Stories dos pombinhos registrando seus momentos juntos.