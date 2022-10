Giovanna Ewbank se derrete por caçula em rancho

16/10/2022 | 15:11



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso têm deixado os seguidores babando em suas crianças espertinhas. O pequeno Zyan, irmão de Titi e Bless, se aventurou com os animais no rancho da família. A publicação foi feita pela mamãe orgulhosa em seu Instagram no último sábado, dia 15, e mostrou um dia de trabalho do caçula na roça.

No vídeo ele acorda as galinhas, levando restos de frutas para os bichinhos. Lá, ele passa a mão nos pintinhos, rindo e se divertindo ao lado dos filhotes.

Mais um dia de vida no rancho com meu pequeno grande fazendeiro... Ele alimenta as galinhas, peixes, cavalos, planta árvore, colhe na horta, nada no lago, e não cansa nunca! Meu menino Mogli ama muito a natureza, escreveu.

O Rancho da Montanha foi construído pelo casal de atores no interior do Rio de Janeiro. Desde a construção, os papais tem mostrado a rotina dos filhos longe da cidade.