Prefeitura de Mauá anuncia construção de muro entre Parque Bandeirantes e Jardim Maringá

16/10/2022 | 14:37



A Prefeitura de Mauá anunciou neste domingo, 16, o início das obras de construção de muro de arrimo na Avenida Waldemar Jesuíno da Silva, local onde é realizada feira livre às sextas-feiras, na região entre o Parque Bandeirantes e o Jardim Maringá. O prazo estimado para a conclusão do trabalho é de seis meses.

A obra servirá para a contenção da margem do Rio Tamanduateí, evitando sua erosão, além de melhorar o tráfego de veículos na via. A construção contará com três trechos e terá 110 metros de comprimento.

“Há décadas que a população da região esperava pela construção desse muro de arrimo. Além disso, também iremos recapear a avenida, deixando-a mais segura para os moradores e os feirantes que estão aqui toda a semana”, disse o prefeito Marcelo Oliveira.

O projeto integra o Mais por Mauá, novo programa de investimentos na cidade, no qual serão investidos quase R$ 500 milhões até 2024 em novas e futuras obras e as manutenções e ampliações de ações sociais e serviços.