Corinthians treina pênaltis para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo

16/10/2022 | 14:22



O Corinthians iniciou neste domingo a preparação para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Na atividade comandada pelo técnico Vitor Pereira no CT Joaquim Grava, além do trabalho tático e de posicionamento, os atletas treinaram também cobranças de penalidades.

No jogo de ida da decisão do torneio, Corinthians e Flamengo empataram em 0 a 0 na última quarta-feira na Neo Química Arena. Em caso de uma nova igualdade no placar diante dos cariocas, o título da Copa do Brasil vai ser decidido nos pênaltis. Quem vencer garante a volta olímpica.

Nesta segunda-feira, o Corinthians vai fazer um treinamento aberto para seus torcedores em Itaquera. A ideia do técnico Vitor Pereira é elevar a motivação dos jogadores para a partida contra os cariocas.

Na terça-feira, o treinador ainda vai comandar uma última atividade na manhã de terça-feira, no CT do clube, para fazer os últimos ajustes na equipe. A viagem para o Rio está programada pra o período da tarde.

No elenco, Vítor Pereira não tem nenhum problema de contusão ou suspensão para escalar a equipe. A tendência é que ele mantenha o time que empatou a primeira partida para o duelo no Maracanã.