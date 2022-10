Dorival garante Arrascaeta na final da Copa do Brasil: 'Ele vai estar muito bem'

16/10/2022 | 10:15



Um dos pilares do time do Flamengo, o uruguaio Arrascaeta vem recebendo tratamento diferenciado do departamento médico do clube para ter condições de enfrentar o Corinthians na partida que decide o título da Copa do Brasil nesta quarta-feira, no Maracanã.

O jogador tem um problema no púbis e vem sendo preservado para ter condições de atuar também na final da Libertadores com o Athletico-PR, que acontece no final de outubro.

"Com relação ao Arrascaeta, ele vai estar muito bem, ainda melhor que no jogo anterior. O trabalho é grande e acredito que ele vai estar na melhor condição para entrar em campo e ajudar o time."

Presente no empate de 0 a 0 diante do Corinthians no primeiro jogo da decisão, que aconteceu na última quarta, em São Paulo, Arrascaeta teve uma atuação abaixo do esperado e acabou substituído no segundo tempo.

No jogo de volta, no Maracanã, Dorival Júnior tem um desfalque certo no meio-campo. João Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Em seu lugar entra o veterano Vidal, que vai formar a dupla de volantes com Thiago Maia.