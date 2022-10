Diadema investe para garantir jornada pedagógica

Da Redação



16/10/2022 | 09:33



A secretária de Educação de Diadema, Ana Lucia Sanches, anunciou na quinta-feira, em evento realizado no Teatro Clara Nunes, a implementação da jornada com um terço destinado à formação pedagógica para todos os educadores da rede municipal. A medida, prevista em lei federal desde 2008, vai exigir investimento de cerca de R$ 30 milhões por ano.

O decreto que regulamentou a mudança foi publicado com data retroativa a 1° de outubro e já está em vigor. Foram contratados 329 novos professores para que as grades horárias pudessem ser organizadas. “A qualidade da educação se faz com programação, com planejamento, e é isso que representa a implementação da jornada de um terço”, afirmou a secretária.

Convidada para falar simbolicamente pelos docentes, a professora Conceição Rosa destacou a importância da medida. “Nos dá tempo de preparar o nosso trabalho, nossas atividades, de nos organizarmos e com certeza nosso trabalho ganha qualidade”, pontuou.

Ana Lucia destacou que essa é uma dívida histórica com o magistério diademense, que exigiu decisão política e investimento, e que traz como benefício agregado a execução do programa Diadema de Dandara e Piatã, que implementa hora/aula específica para ensino de história africana e indígena, em cumprimento às Leis 10.639/2003 e 11.645/2008</CW>.

Programa Leiturando

O evento marcou também o lançamento do Programa Leiturando, que adquiriu 80 mil livros para toda a rede municipal, desde a educação infantil até a EJA (Educação de Jovens e Adultos), inclusive com kits de livros para os docentes, separados por segmento. “O nome do programa já dá ideia de coisa em continuidade, que não se acaba. A aquisição dos livros e o envio para as escolas são formas de garantir o acesso dos estudantes a bens culturais”, ponderou a secretária.

Alfredina Nery, uma das quatro formadoras do programa, destacou que o trabalho não foi iniciado do zero. “Retomamos um caminho. Fizemos uma pesquisa para saber o que a rede já vinha trabalhando e escolhemos títulos que pudessem se somar ao que já vinha sendo desenvolvido”, afirmou. A equipe de formação do Programa Leiturando conta ainda com as formadoras Ana Maria Firmino, Luzia Paganini e Sandra Regina da Silva.