Casal de S.Bernardo se prepara para viajar de carro até o Alasca

Renan Soares

Especial para o Diário



15/10/2022 | 20:16



A definição de “casa”, no dicionário Michaelis, é uma “construção destinada a moradia”. Um espaço que a maioria das pessoas sonha em ter para fazer do lugar seu cantinho.

No entanto, este pensamento é visto com outro olhar pelo casal Ismaily Jhoe de Morais, de 25 anos, e Marilia Ricalde de Morais, de 32. A construção dá lugar a rodas e a habitação também vira locomoção e trabalho. A dupla, que mora no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo, abandonou a ideia de comprar um lar fixo para investir em um motorhome – veículo com instalações para cozinhar, trabalhar, dormir e ir ao banheiro –, para enfim realizar um sonho antigo: viajar até o Alasca (EUA) e ver a aurora boreal.

A viagem, que deve durar dois anos, inicia-se em 1° de novembro próximo partindo do maior município do Grande ABC. O motorhome, uma caminhonete Ford Ranger 4x4 com um camper na traseira, custou R$ 110 mil, sendo equipado com cama, mesa, fogão, geladeira, banheiro e até painel solar, que vai auxiliar o casal a carregar equipamentos eletrônicos.

Mesmo com a distância, eles continuarão os trabalhos na agência publicitária, da qual são proprietários, para contribuir com a renda necessária para concluir a viagem. No total, eles andarão 40.000 km (rotas não diretas), passarão por 16 países das Américas do Sul, Central e Norte.

“Uma decisão (a compra do motorhome) que foi muito difícil no nosso caso porque era a entrada de uma casa. Estimamos em dois anos a média de tempo morando aqui durante a viagem, então nós precisávamos sentir que era a nossa casa, a nossa cama, geladeirinha, fogão… tem tudo necessário para poder viver tranquilamente a dois. Além de entender que poderíamos trabalhar na nossa agência”, conta o publicitário Ismaily, que irá dirigir o veículo por enquanto, já que Marilia ainda não se sente confiante, devido ao peso do automóvel e do camper, que requer que a velocidade se limite a 80 km por hora.

A expectativa é viajar, num “primeiro bloco”, pelo Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia. Ao chegar ao Peru, durante o fim do ano, o casal passará um período com os familiares de Marilia, natural de Cusco. O casal estima chegar ao Alasca, menor Estado dos Estados Unidos, em setembro do próximo ano, já que este é o mês em que tradicionalmente é possível notar as auroras boreais no céu. Ismaily e Marilia esperam gastar, por mês, R$ 4 mil com diesel, alimentação e local para dormir, caso seja necessário. Tudo totaliza R$ 96 mil em dois anos. Porém, o valor mensal pode variar a depender do País. O motorhome deve ficar de três dias a uma semana em cada localidade. “Gostamos muito das culturas, por isso também escolhemos o sul da América neste primeiro momento. Queremos conhecer um pouquinho de cada lugar e transmitir (via redes sociais) para todas as pessoas essa vivência que iremos ter para que elas também possam acompanhar e sentir, especialmente de culinária. O objetivo é mostrar que não existe o impossível” afirma Marilia, ao falar dos planos do casal para a viagem. Segundo a peruana, o objetivo será desmistificar o motorhome mostrando ser uma realidade possível. O intuito é mostrar as aventuras e histórias do casal por meio de redes sociais, além de transmitir as experiências culinárias e culturais ao redor das Américas do Sul, Central e Norte.

O projeto foi batizado de Loving Road – símbolo do amor de um pelo outro. As postagens ocorrerão no Instagram, Facebook, Tik Tok e Youtube, o que chama atenção de patrocionadores.

COMEÇO DE TUDO

O casal fará sua primeira viagem juntos no motorhome. Ismaily e Marilia estão juntos desde 2019. Naquele ano, a trabalho, o são-bernardense foi ao Peru e encontrou Marilia, que trabalhava no como turismóloga. Com a pandemia de Covid-19, eles tiveram de manter o relacionamento apenas de forma remota, já que Ismaily havia retornado ao Brasil. Após mais de um ano e respeitando o fim das restrições mais duras para conter a disseminação da covid, Marilia conseguiu, enfim, viajar para São Bernardo. Eles se casaram pouco tempo depois, em 2021, no Litoral Paulista. “Ela (Marilia) é minha força. O que me sustenta”, declara Ismaily.