Griezmann marca, Atlético de Madrid vence Bilbao e assume o 3º lugar do Espanhol

15/10/2022 | 18:28



Após tropeçar pelo terceiro jogo consecutivo na Liga dos Campeões da Europa, o Atlético de Madrid buscou a reabilitação no Campeonato Espanhol e se aproximou dos líderes Barcelona e Real Madrid ao derrotar o Athletic Bilbao, adversário direto na luta pelas primeiras posições, por 1 a 0, na tarde deste sábado, diante de quase 50 mil torcedores no estádio San Mamés, pela nona rodada. O gol da vitória foi marcado por Griezmann.

A vitória fez o Atlético de Madrid ganhar uma posição na tabela de classificação. Agora, está em terceiro, com 19 pontos, contra 22 de Barcelona e Real Madrid, que se enfrentam neste domingo. O Bilbao, por outro lado, acabou ficando em quarto, com 17.

Com Diego Simeone podendo colocar Griezmann desde os primeiros minutos - o Atlético comprou o jogador de forma definitiva -, o treinador foi a campo com a formação que considera ideal, claro, sem contar os atletas que estão lesionados, caso do zagueiro Felipe, ex-Corinthians. E foi o francês quem deu as cartas em boa parte do duelo.

Superior no primeiro tempo, o Atlético de Madrid chegou a ter um gol anulado, com auxílio do VAR - Álvaro Morata havia balançado as redes. O árbitro assinalou falta de ataque. A decisão interferiu diretamente no ânimo do time visitante, que parou de criar, fazendo com que a partida ficasse truncada, com poucas oportunidades de gol.

No segundo tempo, no entanto, o Atlético de Madrid aproveitou uma chance logo aos dois minutos para abrir o placar. Morata achou Griezmann dentro da área. Livre de marcação, o francês mandou no canto direito: 1 a 0. Após o gol, a partida voltou a cair de produção, tanto que o que chamou mais a atenção foi a saída do goleiro Oblak, lesionado.

O Bilbao, que quase não assustou durante toda a partida, resolveu inflamar o jogo nos minutos finais. Aos 44, o time mandante reclamou muito de uma mão do defensor do Atlético dentro da área. O árbitro Jorge Figueroa Vazquez foi chamado até o VAR, mas manteve a decisão de campo e mandou o jogo seguir.

Nos acréscimos, o Bilbao ameaçou uma pressão, mas encontrou um Atlético de Madrid totalmente fechado. Então, a equipe de Simeone acabou confirmando os três pontos fora de casa.

Ainda pela nona rodada, o Sevilla (9º) quebrou uma série de três tropeços consecutivos ao derrotar o Mallorca (13ª) por 1 a 0. Os outros dois jogos terminaram empatados. O Valencia (7º) ficou no 2 a 2 com o lanterna Elche. Já o Girona (14º) esbarrou no Cádiz (19º) por 1 a 1.