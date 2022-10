Valesca Popozuda revela que prefere fazer sexo com mulheres

15/10/2022 | 17:11



Sem papas na língua! Valesca Popozuda fez revelações para lá de íntimas durante sua participação no podcast Papagaio Falante, na última quinta-feira, dia 13. A funkeira, de 44 anos de idade e que está solteira, falou sobre preferir fazer sexo com mulheres do que com homens:

- Tô pegando quem vier e me der vontade. Pode ser menino ou menina. Se pudesse, pegava os dois (homens e mulheres). Mas se fosse um só, eu pegaria uma mulher. Eu tenho os meus brinquedos, e a transa com os homens está muito sem graça. Têm uns que dá até nervoso... Tem que ensinar como chupar, não dá... Dá um nervoso. Eu pularia para o barco da menina.

Acha que acabou? Nada disso! Valesca pontuou que em uma relação a dois é necessário se preocupar com o prazer de ambas as partes, e aproveitou para alfinetar, afirmando que os homens não se preocupam com isso na hora H:

- Ia ficar muito feliz com uma menina. Numa relação a dois, você tem que se preocupar com sua parceira, tem que ser reciproco com os dois, e na cama você não pode só se favorecer. Hoje em dia, os homens só se preocupam com eles na hora da transa.