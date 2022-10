Marcos Mion pede indenização para empresas por uso indevido de imagem

15/10/2022 | 17:10



Marcos Mion se deparou com uma situação para lá de desagradável. O apresentador acionou a justiça contra as empresas Elo7 e a Lá Vem Bebê, pois ambas usaram a imagem dele sem a autorização, para uma campanha on-line de dia dos pais. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

O apresentador esta pedindo uma indenização de danos morais e materiais, que totalizam o valor de R$ 500 mil reais, e alega que jamais fechou um contrato com as empresas em questão.

A juíza do caso já determinou que os réus parem de usar a imagem de Mion e deu o prazo de 24 horas para a remoção de todas as postagens.

A colunista afirma que Mion diz que a ação das empresas acabou violando seus direitos básicos, já que através de sua imagem uma opinião sobre os produtos das empresas foi atrelado a ele e que pode interferir com outros patrocinadores.

A Elo7 e a Lá Vem Bebê, por outro lado, contestaram a acusação. Primeiro, as empresas argumentaram que a petição não continha a estipulação de um valor para a indenização, e completaram dizendo que se danos materiais e morais tivessem ocorrido, deveriam estar mensurados logo no inicio.

Outro ponto levantado é que na verdade os sites em questão são uma espécie de hospedagem virtual e que os produtos comercializados são de terceiros. Além disso, teria sido usado um gif, da época em que Mion apresou A Fazenda e que o arquivo é de um banco de imagens de domínio publico. Eita.

Ainda, Mion argumentou que a publicação teve um grande alcance e cliques. A afirmação acabou sendo desmentida pelas empresas, que levaram provas de que na verdade a postagem teve cerca de quatro mil contas atingidas e apenas 64 ações de engajamento. Eita.