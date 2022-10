Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/10/2022



A PM (Polícia Militar) prendeu ontem três indivíduos por roubo de celular, em Mauá. Os agentes receberem chamado da ocorrência via Copom (Centro de Operações da Policia Militar de São Paulo) e foram até a Rua Benedito Augusto do Nascimento, no Jardim Pilar, onde o crime ocorreu.

A equipe encontrou a vítima que informou que os criminosos levaram um aparelho celular, modelo Iphone 13, avaliado aproximadamente em R$ 8.000 e uma chave de veículo do modelo Ford Ka, que pertencia a uma amiga da vítima. Um dos indivíduos estava armado e após o delito eles fugiram apé. Os policiais solicitaram o rastreamento do aparelho para vítima e acompanharam a localização dos criminosos em tempo real.

Com base nas características dos três homens, a localização foi transmitida para outras equipes, que efetuaram a prisão dos infratores. Os criminosos permaneceram à disposição da justiça e o armamento foi apreendido. Os pertences foram devolvidos as vítimas.