Fluxo de petróleo russo retorna à Alemanha após vazamento de oleoduto na Polônia

15/10/2022 | 16:20



A operadora polonesa PERN disse neste sábado, 15, que as linhas do oleoduto Druzhba foram consertadas e voltaram a operar normalmente, e o fluxo do petróleo bruto da Rússia para a Alemanha foi totalmente restaurado. O transporte havia sido interrompido no início da semana, após a identificação de um vazamento.

O Druzhba, que em russo significa "Amizade", foi construído na década de 1960 e é um dos maiores sistemas de oleodutos do mundo, levando petróleo bruto da Sibéria para a Europa central. Ele se ramifica para chegar à Bielorrússia, Ucrânia, Polônia, Hungria, Áustria e Alemanha.

O vazamento - que ocorreu na terça-feira em um campo no centro da Polônia e está sendo investigado - aconteceu após ataques, no mês passado, aos gasodutos Nord Stream 1 e 2 do Mar Báltico, nos quais se diz terem sido usados explosivos. A Europa vem tomando medidas para reduzir sua dependência da energia russa após a invasão da Ucrânia.