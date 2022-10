Equipe de Luciana Gimenez desmente que ela teria colidido em outro veículo

15/10/2022 | 16:11



A apresentadora Luciana Gimenez teve seu nome envolvido com uma polêmica recente relacionado a um acidente de trânsito.

O proprietário do outro veículo afirmou que a apresentadora estava em velocidade em excesso. Segundo ele, que estava trafegando na faixa da direita da avenida, foi surpreendido pelo automóvel de Luciana, que ia no mesmo sentido, com tudo na faixa da esquerda, danificando o carro do autor da queixa. Sendo assim, o dono pediu a quantia para arrumar os danos laterais, no para-choque, no capô, porta esquerda e suspensão direita, o que totalizava quase oito mil reais.

Fábia Oliveira, colunista, entrou em contato com a assessoria da estrela, que desmentiu o processo. A equipe disse que ela não estava dirigindo o veículo envolvido no acidente, mas sim seu motorista. Em comunicado, diz que o autor do processo não estava sendo verdadeiro.

Luciana Gimenez não estava conduzindo o veículo envolvido no acidente, mas sim seu motorista. Na verdade, nem no carro ela estava quando aconteceu o fato relatado no processo. De má fé, o autor do processo envolveu seu nome nos autos. Ainda estamos tentando entender por que, mesmo não presente, o outro condutor citou a apresentadora como a pessoa que dirigia o automóvel. Haja visto que nem ele, e outras pessoas no local, viram Luciana Gimenez na hora do acidente.