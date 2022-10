Após encontro com ex-BBBs Rodrigo Mussi desmente boatos sobre Arthur Aguiar e Maira Cardi

15/10/2022 | 16:11



Esse encontro de ex-BBBs rendeu, viu? Rodrigo Mussi, Arthur Aguiar e Eliezer aproveitaram a sexta-feira, dia 14, para sair e jantar. O trio, inclusive registrou o momento e publicou nas redes socais, Eliezer ainda fez seu post com uma legenda descontraída:

Encontrin

Mas parece que o encontro de milhões rendeu alguns burburinhos na web, envolvendo o nome de Arthur e Maira Cardi, que recentemente anunciaram o fim do casamento, mais uma vez. Segundo Rodrigo Mussi, estavam rolando boatos de que o jantar entre entre eles só aconteceu porque antes Aguiar era proibido por Cardi de sair com amigos. Eita.

Rodrigo resolveu esclarecer essa história e em seus Stories, deste sábado, dia 15, falou sobre o assunto e pediu para seus seguidores não acreditarem em fofocas:

- Estou vendo fofoquinha sem fundamento nenhum, falando que o Arthur saiu porque não está mais com a Maira, porque a Maira não deixava. Mentira, tá, gente? Conversei bastante com o Arthur. Ele é super carinhoso com a Maira, que também é muito carinhosa com ele. Então não acredite nas fofoquinhas aí, não, tá?