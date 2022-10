Alemanha: Scholz pede reformas na União Europeia e mais autonomia militar

15/10/2022 | 15:35



O chanceler alemão, Olaf Scholz, pediu neste sábado, 15, reformas da União Europeia para torná-la apta à admissão de novos países, bem como para ter mais autonomia militar no bloco de 27 países. Em participação no Congresso do Partido dos Socialistas Europeus em Berlim, Scholz defendeu ainda a abolição gradual do princípio da unanimidade nas decisões em política externa, e também em outras áreas, como na política fiscal.

"Sei que ainda temos muito convencimento a fazer", disse o chanceler. "Mas também digo claramente: se uma Europa geopolítica é nossa aspiração, então as decisões da maioria são um ganho e não uma perda de soberania." Atualmente, muitas decisões da União Europeia só podem ser tomadas se todos os países votarem unanimemente.

Scholz também afirmou apoiar mais autonomia militar para o bloco. Ele pediu a aquisição coordenada de armas e equipamentos, o estabelecimento de uma força de reação rápida da União Europeia até 2025 e um quartel-general para as forças armadas europeias.

"Precisamos de uma melhor interação entre nossos esforços de defesa. No futuro, a Europa precisará de aumento coordenado de capacidades. Devemos avançar na defesa europeia com confiança e em conjunto", disse o chanceler.