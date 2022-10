Juventus vence o Torino, ameniza pressão, mas segue longe da ponta no Italiano

15/10/2022 | 15:13



A Juventus voltou a vencer no Campeonato Italiano ao bater o Torino por 1 a 0 na tarde deste sábado, no Olímpico Grande Torino, pela décima rodada. O resultado alivia a pressão em cima do técnico Massimiliano Allegri, mas ainda deixa o clube longe das primeiras posições.

Um dos destaques na vitória foi o lateral Danilo. Além de ter uma grande atuação defensiva, participou do gol marcado por Vlahovic. O brasileiro ajudou diretamente na vitória que deixou a Juventus com 16 pontos, ainda fora das quatro primeiras posições. O Torino, por sua vez, segue com 11.

Sem contar com Pogba, Di Maria, Kaio Jorge, Chiesa, Peeters, dentre outros, a Juventus se mostrou novamente um time previsível e de pouca inspiração. O ponto forte foi a sua linha defensiva, que conta com dois jogadores que deverão ser titulares na Copa do Mundo com a seleção brasileira: Alex Sandro e Danilo.

A sorte da Juventus foi que o Torino também não estava em seus melhores dias. O time da casa assustou em um arremate, de longa distância de Miranchuk, aos 14 minutos, mas Szczesny fez grande defesa. A resposta aconteceu mais no fim. Vlahovic e Locatelli tiveram boas oportunidades, mas falharam nas conclusões.

O empate continuou persistindo no segundo tempo. A Juventus começou melhor e criou boa chance aos seis minutos. Locatelli aproveitou o rebote na entrada da área e viu Milinkovic-Savic fazer um milagre para salvar o Torino. O ímpeto do time visitante era bom, mas a pressão pelos últimos resultados ruins era enorme.

O Torino tentou se aproveitar da má fase do adversário e pressionou em alguns momentos, mas viu o adversário se achar dentro de campo e abrir o marcador aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, Danilo desviou e Vlahovic acabou mandando para o fundo das redes.

Com o gol, Allegri recuou seus jogadores e anulou os pontos fortes do adversário, que tentou ir para o ataque, mas não encontrou espaços. A Juventus, então, administrou a vantagem para confirmar três pontos importantes na tabela de classificação.

Mais cedo, o Empoli abriu a décima rodada do Campeonato Italiano e derrotou o Monza por 1 a 0, no Carlo Castellani. O gol da vitória foi marcado por Haas. Com isso, chegou aos 11 pontos, se afastando das últimas posições, e deixando o adversário com dez.