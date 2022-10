Da Redação



15/10/2022 | 14:44



Michels circula para marcar território

O ex-prefeito de Diadema Lauro Michels (PV) esteve na cidade para votar e fez questão de circular por alguns locais para mostrar a todos que, apesar de andar meio sumido, está por dentro do que acontece no município e fazendo suas articulações. Desde que entregou a Prefeitura, no dia 1º de janeiro de 2021, ele mora no Guarujá e diz que tem cuidado de sua família, em especial das filhas Giovana e Vitória. A reaparição de Lauro, justamente no pós-eleição, foi interpretada como alfinetada no ex-aliado Márcio da Farmácia (Podemos), derrotado em sua tentativa de reeleição a deputado estadual. Lauro se reuniu com o ex-prefeiturável Pretinho do Água Santa (União Brasil) e os ex-secretários Marquinhos da Liga e Fernando Machado, além de gravar vídeo na Praça Lauro Michels.

Bastidores

Moeda Social

Ainda com relação a Diadema, representantes da Prefeitura estiveram nesta semana em Cabo Frio (RJ) para conhecer o Programa Moeda Social Itajuru. A equipe conheceu as instalações do projeto e dois locais onde o programa está implantado: os bairros Manoel Corrêa e Maria Joaquina. O grupo também esteve no Tangará, próximo bairro a receber a iniciativa, e visitou estabelecimentos comerciais que já aceitam a moeda local. “Voltamos com muita bagagem e vontade de realizar nosso próprio projeto de moeda social” disse a vice-prefeita e secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Patty Ferreira.

2024 está aí

Em São Bernardo, o PT mostrou força nas urnas ao eleger o ex-prefeito Luiz Marinho como deputado federal e reeleger os deputados estaduais Luiz Fernando Teixeira e Teonilio Barba. É um alento ao partido, que foi superado com folgas na eleição de 2020, quando o prefeito Orlando Morando (PSDB) foi reeleito no primeiro turno. A tendência, em 2024, é o PT apostar em Luiz Fernando como candidato a prefeito, e que seria o primeiro nome de fora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na corrida eleitoral de São Bernardo pelo PT na história do partido na cidade. Mas engana-se quem pensa que Luiz Fernando sairia candidato à revelia dos Metalúrgicos do ABC: terá apoio e estrutura da entidade.