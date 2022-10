Consumir e descartar conscientemente

Da Redação



15/10/2022 | 14:34



A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a responsabilidade compartilhada sobre o manejo e o ciclo de vida dos produtos e, recentemente, foi regulamentada legislação que instituiu o Programa Nacional de Logística Reversa. Ou seja, o poder público, fabricantes e distribuidores devem trabalhar em conjunto e de forma estruturada para permitir que os resíduos e embalagens retornem à cadeia produtiva ou tenham uma destinação final ambientalmente adequada.

Neste sentido, Santo André se destaca com a atuação do Semasa, cuja gestão de resíduos é referência, por meio de ações que sensibilizam a população para a correta separação dos resíduos; com projetos específicos que permitem que os resíduos descartados possam ser aproveitados em outras cadeias produtivas, contribuindo para a vida útil do Aterro Sanitário; e com as propostas atuais no que diz respeito ao cumprimento de acordos setoriais para logística reversa, em atendimento às premissas da ONU e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguns exemplos exitosos são as parcerias para encaminhamento e reciclagem de pneus, gesso, madeira, óleo de cozinha e outros.

Neste 15 de outubro, Dia do Consumo Consciente, não podemos deixar de lado a responsabilidade individual de cada cidadão. A data foi instituída para conscientizar as pessoas sobre os impactos socioambientais que o consumo desenfreado e a consequente velocidade de descarte dos produtos ocasionam aos ecossistemas. É urgente que os nossos hábitos levem em consideração a responsabilidade sobre o que adquirimos, como consumimos e como descartamos os resíduos produzidos diariamente. Não há futuro sustentável sem ações que repensem o consumo individualmente e nem que o setor produtivo assuma sua parcela de responsabilidade de forma efetiva.

No âmbito da gestão pública, o Semasa atua, por meio da educação ambiental, para formar uma sociedade consciente. Seguimos em busca de soluções ambientalmente sustentáveis para fortalecer os processos de logística reversa no município. Neste ano, com apoio do Consórcio Intermunicipal ABC, firmamos protocolo de intenções com a USP e Cetesb para implantação de um projeto piloto que vai mapear e quantificar as embalagens comercializadas e produzidas na cidade. Aliada à tecnologia, a iniciativa utilizará a leitura do código de barras dos produtos para permitir a sua rastreabilidade e acompanhamento do ciclo de vida.

Consumir e descartar com responsabilidade são ações importantes e que têm impacto direto na qualidade ambiental. O sucesso deste caminho depende de moradores, empresas e poder público.

Gilvan Junior é superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Pesquisa 1

Tentar criminalizar os institutos de pesquisa, como faz o ministro Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, é mais um exemplo de negacionismo do Brasil oficial (Política, ontem). Estatística é uma ciência exata. Pesquisas podem errar? É evidente que podem, tanto que trazem embutidas em si mesmas a margem de confiança – sempre há a possibilidade de, em torno de 5% dos casos, os resultados estarem errados. Mas isso, evidentemente, não invalida a sua essência.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema

Pesquisa 2

Pesquisa vê Bolsonaro e Lula em empate técnico’ (Política, ontem). Paraná Pesquisas foi a única que disse a verdade no primeiro turno! O resto foi tudo comprado pelos esquerdistas.

Ana Paula Pellizzon - do Instagram

Pesquisa 3

Bolsonaro deve estar bem à frente. Lembram do astronauta Marcos Pontes, do Haddad, do Garcia empatado com Tarcísio etc? Tudo fake para enganar o povo.

Alexandre Ca - do Facebook

Lula 1

Não é de hoje que o candidato descondenado tenta ludibriar os brasileiros mentindo na cara dura. Ele diz que foi inocentado pela Justiça, pela ONU (Organização das Nações Unidas) e até pelo papa. Pode uma coisa dessas? O eleitor minimamente informado sabe que ele foi condenado com uma montanha de provas por vários juízes em três instâncias, foi preso e que alguns amigos do STF (Supremo Tribunal Federal) arrumaram jeitinho de o ressuscitarem politicamente. Segundo delações premiadas de vários comparsas, entre eles Antonio Palocci, seu braço direito durante muito tempo na governança petista, só de Emilio Odebrecht, Lula embolsou R$ 300 milhões em propina. Só para citar um exemplo da roubalheira, a Petrobras recuperou mais de R$ 6 bilhões em acordos de leniência segundo o Ministério Público Federal do Paraná, fruto da maior operação contra a corrupção no Brasil até hoje, a Lava Jato. Poderia citar muitos outros casos, mas o espaço é pouco. Vamos refletir bastante sobre o que ocorreu nas duas últimas décadas antes de votar no segundo turno.

Mauri Fontes - Santo André

Lula 2

Destaco duas importantes mensagens de Lula em outubro de 2022, secundárias em sua biografia. Educação “é a forma de igual oportunidade a todos”, mas Lula, com toda chance, só fez o curso de tornearia mecânica, nunca quis estudar. Trabalho “é o que todo brasileiro quer para, com dignidade, manter a sua família”, mas Lula só trabalhou durante um curto período. De fato, educação e trabalho são fundamentais, mas são promessas de campanha de Lula que nem ele mesmo, na prática, levou a sério.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Pobreza

O Unicef é a sigla utilizada para se referir ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, um órgão da Organização das Nações Unidas que tem como principal objetivo defender os direitos das crianças e adolescentes, contribuindo para o desenvolvimento das mesmas e fornecendo respostas às suas necessidades. Mais de 27 milhões de crianças vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. São essas crianças que tem seus pais ou responsáveis que vivem com uma renda de até meio salário mínimo. Diante dessa histórica desgraça, nós setecidadenses e brasileiros devemos nos atentar e nos preocupar com qual política e quais os políticos trazem em suas lutas esse interesse como prioridade. Essas crianças não escolheram essa vida para viver e sobreviver, por isso é que nós devemos dar maior importância às mesmas, devemos e precisamos nos colocar no lugar delas. Elas não querem esmolas, querem e muito serem tratadas como dignos seres humanos.

Cecél Garcia - Santo André