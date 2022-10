Figurantes se afogam após gravarem filme estrelado por Ludwika Paleta, a eterna Maria Joaquina de Carrossel

15/10/2022 | 14:11



Mais um caso triste em sets de filmagem. Segundo informações do jornal mexicano Daily Post, as gravações do filme Noches de Boda, estrelado por Ludwika Paleta, tiveram que ser paralisadas após três atores se afogarem na praia de San Miguel del Puerto, no sudoeste do México.

Ainda de acordo com o jornal, um artista conseguiu ser recuperado com vida. Mas, infelizmente, os outros dois não. Eles foram identificados como sendo Luis Manuel e Marco Antonio, de 46 e 47 anos respectivamente. Eles faziam parte de um grupo de dez figurantes que foram chamados até o local para ajudar nas cenas. O acidente teria acontecido na última quarta-feira, dia 12.

Na manhã da quinta-feira, dia 13, as autoridades conseguiram localizar o corpo de Marco António em uma área rochosa. Luís Manuel ainda não foi localizado e as buscas seguem em andamento.

Além de ser estrelado por Ludwika, a eterna Maria Joaquina de Carrossel, o longa também conta com a direção de Osvaldo Benavides, ator que vive o Dr. Mateo na série The Good Doctor.