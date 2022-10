Marido de Claudia Raia fala sobre o sentimento de se tornar pai: Sinto que posso tudo, virei Super-Homem

15/10/2022 | 13:11



Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estão nas nuvens com a gravidez do primeiro filho! Em entrevista para o programa Do Bom e Do Melhor, da Rádio Bandeirantes, o marido da atriz revelou que a paternidade tem mudado sua forma de ver o mundo.

- Sinto que posso tudo, virei um super-homem. [...] É muita alegria. Quando descobrimos, [a gravidez] já estava com nove semanas. Do momento em que descobri, sinto que virei um super-homem, vem uma força, sinto que posso tudo, que estou pronto para educar, dar suporte, ajudar a realizar sonho... é uma benção muito grande.

Jarbas e Claudia estão esperando um menino, que se chamará Luca. Atualmente, a atriz está com 19 semanas de gestação.

- Ela disse que nunca ficou com uma barriga tão grande nas outras gestações. [...] A previsão [do nascimento] é entre 7 e 13 de março. Os médicos não querem passar de 38 semanas por questões de idade.

E continua:

- Eu sempre tive vontade de ser pai. E desde que o meu relacionamento com a Claudia começou, há 11 anos, a gente sempre falou em filho. Não sabíamos de que maneira isso aconteceria, se iriamos adota. Mas, também sempre falamos que nossa relação não precisava de filho para ser plena e saudável [...]. Fizemos o trabalho de congelamento de óvulos, tentamos fazer a inseminação, mas não funcionou, e acabou vindo desta maneira incrível e mágica. Na fase entre os 20 anos e 30 anos, eu queria ser pai. Depois, por conta da carreira de ator, carreira instável, efêmera, dei uma recuada. Mas, quando conheci a Cláudia, começou à brotar de novo essa vontade.