Rupert Grint, Ron Weasley em Harry Potter, lamenta a morte de Robbie Coltrane: Um homem de coração gigante

15/10/2022 | 13:11



Uma semana triste para o mundo bruxo. Como você já viu, o ator Robbie Coltrane, conhecido por interpretar o simpático e caloroso Hagrid em Harry Potter, morreu aos 72 anos de idade na última sexta-feira, dia 14.

Os fãs, amigos e colegas de trabalho ficaram desolados com a perda, e muitas das estrelas da saga prestaram suas homenagens ao artista. Rupert Grint, o eterno Ron Weasley, foi a seu Instagram neste sábado, dia 15, e compartilhou uma foto do ator vestido como seu personagem mais famoso e com sua célebre flauta em mãos.

Na legenda, se emocionou ao lembrar de seus momentos juntos.

Estou de coração partido ao saber que Robbie se foi. Eu nunca vou esquecer o cheiro de charutos e cola de barba - uma combinação maravilhosa. Ninguém mais neste planeta poderia interpretar Hagrid, apenas Robbie. Assim como Hagrid estava nos livros e filmes, Robbie estava na vida real - caloroso, compassivo e hilário. Um homem de coração gigante que ainda estava cuidando de nós décadas depois. Mando amor para sua família. Vejo você do outro lado, Bobser, escreveu.

A escritora dos livros do mundo bruxo mais famoso do mundo J. K. Rowling foi a sua página Twitter abrir o coração sobre a morte de Robbie:

Nunca mais conhecerei alguém remotamente parecido com Robbie. Ele era um talento incrível, completo, e eu tive a sorte de conhecê-lo, trabalhar com ele e rir com ele. Envio o meu amor e as mais profundas condolências à sua família, sobretudo aos seus filhos.

A maioria dos atores da saga de filmes lamentaram a perda. A intérprete de Hermione, Emma Watson, e Daniel Radcliffe, o Harry Potter, também fizeram suas homenagens. Tom Felton, que viveu Draco Malfoy, publicou cliques do lançamento do primeiro filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, onde declarou sua admiração pelo ator.

Uma das minhas melhores lembranças de filmar Harry Potter foi uma sessão noturna do primeiro filme na floresta proibida. Eu tinha 12 anos. Robbie se importava e cuidava de todos ao seu redor. Sem esforço, nos fez rir. Ele era um grande gigante amigável na tela, mas ainda mais na vida real. Te amo companheiro - obrigado por tudo.