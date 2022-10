Após pausa para cuidar da saúde, Alcione faz show emocionante no Oktoberfest Rio: Estava com muitas saudades

15/10/2022 | 12:10



Ela está de volta! Alcione fez um show emocionante na noite da última sexta-feira, dia 14, no Oktoberfest Rio. A cantora passou um tempo afastada dos palcos enquanto se recuperava de uma cirurgia na coluna - o que deixou a apresentação ainda mais marcante.

Em conversa com o jornal O Dia, Marrom falou sobre a emoção de estar de volta:

- Estava com muitas saudades. Artista gosta de estar no palco, de estar em contato com o público. Essa troca com os fãs é fundamental pra nós.

O ano de 2022 é ainda mais especial para Alcione, já que marca os 50 anos de sua carreira. Depois de uma pequena pausinha para cuidar da saúde, Marrom está prontíssima para celebrar a data com uma série de shows.

Além de Alcione, Diogo Nogueira também se apresentou na noite de ontem. O evento vai contar com shows de 20 grandes artistas brasileiros, entre eles: Seu Jorge, Alexandre Pires, Mart?nália, Raça Negra, Belo, Ferrugem e Sorriso Maroto.