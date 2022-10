Skank posta foto enigmática do mineirão e fãs especulam show de despedida

15/10/2022 | 10:11



Como você já deve saber, Skank está viajando o país em sua turnê de despedida. No entanto, a banda ainda não anunciou as datas de um dos destinos mais importantes - sem querer desmerecer as outras cidades e estados do país - mas vamos combinar que não faz sentido nenhum não ter um show na casa do grupo, né? Em outras palavras, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Mas, parece que a ideia da banda é apenas fazer um suspense. Na última sexta-feira, dia 14, o grupo fez um post enigmático com uma foto do estádio e a frase:

Vontade de te ver novo.

Não bastou muito para que os fãs começassem a especular. A teoria mais forte é que o último show da turnê seja exatamente na capital mineira. Seria lindo!

A banda anunciou a separação em 2019, após 30 anos de muitos sucessos. Eles tinham planos de fazer uma turnê de despedida em 2020, mas os planos tiveram que ser adiados devido a pandemia de Covid-19.