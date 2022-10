Luísa Sonza faz desabafo sobre vida amorosa: Não consigo aturar uma pessoa por mais de 24 horas

15/10/2022 | 10:11



Luisa Sonza quer um benzinho para chamar de seu. Recentemente, a cantora usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a vida amorosa e trocar algumas figurinhas com os seus fãs.

Em um Tweet, ela escreveu:

Eu tenho vontade de namorar, mas simplesmente não consigo aturar uma pessoa por mais de 24 horas.

A gente te entende, Luisa! A cantora nunca escondeu que é fã de relacionamentos longos, várias vezes, chegou a afirmar que tem dificuldade em ficar solteira. Como você deve se lembrar, Sonza ficou casada por quatro anos com Whindersson Nunes e, depois do divórcio, logo engatou um romance com o cantor Vitão, que durou um ano.

Depois disso, a cantora não assumiu outro relacionamento sério. Cadê os boys, Luísa?