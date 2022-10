Flávia Alessandra e Otaviano Costa celebram 16 anos de casados com vídeo emocionante

15/10/2022 | 10:11



É muito amor! Flávia Alessandra usou as redes sociais na última sexta-feira, dia 14, para celebrar o aniversário de casamento com Otaviano Costa. Os dois completaram 16 anos de casados, muito fofo, né?

Para celebrar a data, a atriz fez um compilado de vídeos e fotos que contam um pouquinho como foram todos esses anos juntos. Na legenda, é claro, não poderia faltar uma linda declaração de amor.

Ontem ele foi meu Richards Gere, mas todo dia ele é meu amante e companheiro. Ele é divertido, carinhoso, paizão, amigo e marido incrível! Já rodamos tantos mundos e realizamos tantos sonhos? descobrimos coisas, sabores, lugares, músicas?Vivemos a nossa vida de um jeito tão lindo e leve, que talvez ninguém possa sonhar. E assim seguimos meu amor! Amo ter você ao meu lado, me apoiando e incentivando em tantas facetas minhas. Amo nossa vida e nossa não-rotina. Amo nossas filhotas e nossas manias. Amo conviver com você! E lá se foram 16 anos? tão rápido, tão bom e sempre transparente.Te amo, my love.

Otaviano também não deixou a data passar em branco. Em suas redes sociais, o ator e apresentador também compartilhou alguns cliques ao lado da amada e fez um textão se declarando.

Há 16 anos eu conhecia a mulher da minha vida. Foi humor a primeira vista. Sim! Foi com seu humor, leveza e uma gargalhada contagiante, que ali estava eu diante do meu futuro. Uma mulher de pernas grossas, sorriso lindo e de alma leve. QUE GATA! Que sorte! E de maneira leve, a bordo de um navio no meio do mar mediterrâneo, que abrimos nossos mundos e medos. Um para o outro. Nos olhamos, nos emocionamos, nos plugamos, nos pegamos aos beijos, vinhos e queijos. Foi ali (e em menos de 5 meses depois) que decidimos que seria para sempre. E o tal para sempre já tem (só) 16 anos, de muitas alegrias, desafios, conquistas, amor e muito mais. Somos uma linda família e temos uma belíssima história. Mas acima de tudo, mantendo a mesma eletricidade daquele dia a bordo, onde tudo começou. Eu sou louco por ela e pelo jeito dela. Quero muito mais da vida ao seu lado e de nossas filhas. Que venham novos e renovados outros 16, pois o tempo que voa ao seu lado, faz parecer que o segundo mereça ser eternizado. Te amo amor da minha vida. Sobre a foto. Diz a lenda: o casal que passar se beijando, por baixo do Arco do Amor, será agraciado com o amor eterno. Será?

Tem como não amar esse casal?