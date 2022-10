Contra a fome, estoques reguladores

15/10/2022 | 09:59



O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou ontem que uma solução para o combate à fome no País é criar estoques reguladores de alimentos para liberação em períodos de aperto na oferta.

Em coletiva de imprensa em Recife, onde participou de atividades de campanha ao lado da candidata a governadora Marília Arraes (Solidariedade), o ex-presidente destacou que a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) fez políticas semelhantes nos oito anos de seu governo.

Para Lula, a fome no País não é falta de dinheiro, mas “falta de vergonha” de quem governa o País. “Você pode facilitar o aumento da produção agrícola, sobretudo com pequeno e médio produtor rural. Você pode fazer estoque e, fazendo estoque, controlar o preço. Vai colocar mais produto no mercado quando o preço estiver alto. Fizemos isso, a Conab era uma coisa importante no meu governo. Na Conab a gente guardava uma espécie de estoque regulador”, afirmou o candidato ao Palácio do Planalto.

Na coletiva, Lula ainda prometeu, se eleito, fortalecer cooperativas agrícolas. “Vamos criar crédito e ao mesmo tempo uma espécie de seguro, fundo, para que se a pessoa quebrar você possa com aquele fundo cobrir as necessidades da pessoa”, seguiu o petista, que busca fortalecer as pontes com o agronegócio, bastante ligado ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Lula agradeceu publicamente o apoio do PSB à candidatura ao governo de Pernambuco de Marília Arraes (Solidariedade) e tentou colocar panos quentes nas brigas entre a aliada e o prefeito de Recife, João Campos.