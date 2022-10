Bolsonaro acusa Lula de esconder nomes

15/10/2022 | 09:54



O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, durante reunião com prefeitos mineiros, ontem, a ausência de nomes apresentados pela campanha petista para uma possível gestão. “É uma caixa preta”, disse Bolsonaro, que afirmou que seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não esconde apenas as gestões da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e do ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT), mas “esconde todo mundo”. “Ele não apresenta um nome sequer”, emendou.

Bolsonaro participou de um encontro com prefeitos filiados à AMM (Associação Mineira de Municípios), entidade que reúne 786 municípios. Em pedido de apoio aos presentes no evento, o presidente reforçou que o que está em jogo na disputa presidencial não é apenas o nome que vai administrar a nação, mas “aquele que vai dizer se vamos viver em liberdade ou não” e que “vai dizer se vai ter equipe de pessoas técnicas ou pessoas sem qualificação”.

Em um discurso característico de aceno ao agronegócio, crítico ao Movimento dos Sem Terra, em defesa da família e da pauta de costumes, o presidente pediu aos prefeitos que “refresquem a memória de quem votou no PT” para “trazer o voto para o nosso lado e conseguir virar Minas Gerais”.

Bolsonaro discursou ao lado do governador mineiro Romeu Zema (Novo), que foi escalado para coordenar a campanha de reeleição do presidente em Minas. Até a primeira rodada, o governador se manteve neutro e evitou sinalizar apoio com receio de que a alta rejeição do chefe do Executivo contaminasse seu projeto de reeleição.

Dois dias após ser eleito, Zema não só anunciou apoio público a Bolsonaro, como embarcou na campanha e endossou as críticas ao PT. “Temos de trabalhar única e exclusivamente em prol do nosso candidato a presidente”, disse o governador reeleito.

“Vocês, prefeitos, são testemunhas da tragédia que o PT causou em Minas Gerais. Esses prefeitos aqui são heróis”, continuou Zema.