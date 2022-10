Coordenador relata que o jogo não teve súmula

Pedro Lopes



15/10/2022 | 09:39



A partida da Copa Paulista de handebol, fase Sub-Regional, categoria cadete (15 e 16 anos), que foi realizada no dia 29 de setembro, no Ginásio Eda Mantoanelli, em São Caetano, foi interrompida após um atleta da equipe visitante alegar ser chamado de “macaco” três vezes por uma pessoa que estava na arquibancada.

Os atletas de São Bernardo foram retirados da quadra em sinal de solidariedade ao colega, e com isso acabaram sendo eliminados do torneio, segundo comunicado da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Em entrevista ao Diário, o coordenador técnico da Prefeitura de São Bernardo, Fernando Pereira, que estava acompanhando o time, deu sua versão sobre o ocorrido.

“Eu estava fora da quadra, pois é a minha função, e vi o atleta chorando após o início do segundo tempo. Ele chorava muito, o irmão dele estava conversando com ele atrás do banco, então eu decidi verificar para saber se havia necessidade de alguma ambulância ou algo do gênero. Fui informado de que ele havia sofrido essa agressão, e de prontidão eu entrei na quadra e interrompi a partida”, disse.

Ele ainda perguntou “se o menino tinha visto alguma coisa e ele negou, disse apenas que ouviu, que estava de costas. Como não tinha como identificar o autor, eu falei com o representante e retirei a equipe de quadra. Se tivesse como identificar nós com certeza pararíamos a partida, chamaríamos uma viatura e conduziríamos o infrator para a delegacia com tranquilidade, afinal de contas, temos que prevalecer a Lei. Para não ficar sem fazer nada, a única atitude plausível da minha parte foi levar o time para o vestiário. Agora, todos os desdobramentos dependem da Secretaria de Esportes do Estado junto com a Secretaria de São Bernardo”, completou.

Perguntado sobre a súmula da partida, Fernando afirmou que “nós não ficamos com ela pois a arbitragem disse que como a partida não foi encerrada, eles não poderiam fazer. Logo depois, pedi para o delegado da partida que um relatório fosse feito, colocando apenas que eu tirei o time da quadra em sinal de protesto e por não localizarem o autor da injúria. Começou uma confusão nas torcidas, com pessoas querendo ‘sair no braço'', isso também foi um dos motivos para eu retirar a equipe de quadra, para ninguém perder a razão".