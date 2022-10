Corinthians poupa os titulares diante do Goiás

15/10/2022 | 09:35



O Corinthians ainda não esqueceu o empate sem gol diante do Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mas volta suas atenções para o Brasileirão, hoje, quando enfrentará o Goiás na Serrinha, para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores. O desempenho do time como visitante, o calcanhar de Aquiles da equipe na temporada, será colocado à prova. A finalíssima contra o adversário carioca será disputada no Maracanã, quarta-feira.

O time tem apenas o 10º melhor desempenho como visitante no Brasileirão, com quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas. O último triunfo fora de casa foi no fim de julho sobre o Atlético-MG, no Mineirão. De lá para cá, foram oito partidas sem levar os três pontos.

Nas copas, nada de vitórias como visitante. Na Libertadores, empatou com Boca (duas vezes), Deportivo Cali e perdeu para Always Ready e Flamengo. Já na Copa do Brasil, empatou com Portuguesa-RJ e Fluminense e foi derrotado por Atlético-GO e Santos.

A equipe alvinegra está na terceira posição do Brasileirão, com 54 pontos, e deseja terminar a competição com vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores 2023, mas o técnico Vítor Pereira deve mandar a campo uma equipe reserva para poupar seus principais jogadores para a Copa do Brasil. Essa pode ser uma oportunidade para dar mais ritmo de jogo a atletas com pouca minutagem e uma chance para mostrar ao treinador português a força do banco de reservas.

“Nosso foco é estar bem nas duas competições”, disse Mateus Vital, que deverá ser titular e, caso entre em campo, fará seu jogo de número 200 com a camisa do clube. “Estou muito feliz de conseguir essa marca nesse clube gigantesco”.</CW>

O Corinthians poderá contar com o apoio de sua torcida na partida de hoje. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) liberou a presença de torcedores do time no jogo. O Ministério Público de Goiás havia recomendado que a partida deveria ter torcida única para “evitar atos de violência entre as torcidas organizadas dos dois times, que possuem histórico de grande rivalidade”. O Corinthians recorreu da decisão, alegando ser uma atitude “unilateral” e conseguiu reverter a situação.

O Goiás não vence há seis rodadas e ocupa a 14ª posição do Brasileirão, com 38 pontos. A equipe goiana está a dois pontos do São Paulo, 12º colocado e que momentaneamente garante vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem, e a oito do Cuiabá, primeiro time na zona do rebaixamento. O atacante Pedro Raul é o artilheiro da competição com 17 gols, ao lado de German Cano, do Fluminense.