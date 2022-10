Londrina encerra jejum de vitórias e mantém CSA entre os piores da Série B

14/10/2022 | 21:38



O Londrina conseguiu, na noite desta sexta-feira, encerrar uma sequência de cinco jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Em visita ao CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 35ª rodada, venceu por 1 a 0, com gol contra de Jonathan, já no segundo tempo.

Com o resultado, o Londrina agora soma 50 pontos, em oitavo lugar, distante do Vasco, que fecha o G-4 com 55, mas ainda joga no domingo diante do Sport. O CSA, há quatro jogos sem vencer, com três derrotas, segue na zona de rebaixamento, em 17.º, com 36 pontos. Quem comemora é a dupla campineira Ponte Preta e Guarani, que somam 44 e estão matematicamente livres da degola. Até poderiam ser igualados em pontos, porém, não em vitórias, pois já somam 111 cada rival.

O CSA foi o primeiro a arriscar, com Osvaldo de fora da área. Depois, o atacante foi lançado na cara do gol e chegou a tocar com o bico, por cima, mas ele estava em impedimento. O CSA continuou a buscar o ataque e assustou em chute de Diego Renan, que pegou rebote de fora da área e chutou muito forte.

A torcida alagoana até chegou a comemorar quando Rogério saiu na cara do gol e não desperdiçou. Mas a arbitragem marcou impedimento, confirmado pelo VAR. O Londrina conseguiu, enfim, responder com Douglas Coutinho, que cobrou falta fechada, exigindo que o goleiro espalmasse. Pouco depois, ele teve outra boa chance e tentou tirar de Marcelo Carné, com um toque pelo alto, mas o goleiro conseguiu se recuperar. O CSA ainda teve uma última chance na primeira etapa. Diego Renan fez linda jogada na esquerda e cruzou para Elton, que cabeceou mal na pequena área.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o CSA balançou a rede novamente, mas não comemorou. Após toque de cabeça de Yann Rolim, Osvaldo marcou, mas a arbitragem marcou impedimento, outra vez confirmado pelo VAR. Logo depois, Jonathan arriscou e acertou o travessão.

Até que aos 12 minutos, o gol saiu, mas para o Londrina. Caprini cruzou e, na disputa pelo alto, Jonathan, do CSA, desviou com a cabeça contra o próprio gol. Depois disso, o CSA não conseguiu manter o ritmo, apesar de ter avançado o time, abrindo espaços para contra-ataques.

Em um deles, já no fim, Caprini chutou da entrada da área e quase marcou, mas o goleiro Marcelo Carné defendeu. Ainda deu tempo para expulsão de John Mercado, do CSA, por deixar o pé e agredir Alan Ruschel, e para uma grande defesa de Matheus Albino, do Londrina. Yann Rolim recebeu na meia-lua e chutou de primeira, colocado, para excelente defesa do goleiro, que garantiu a vitória.

Na 36ª e antepenúltima rodada, o CSA entra em campo na quinta-feira, às 21h30, quando visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Depois ainda enfrenta Vila Nova (casa) e Cruzeiro (fora). Na sexta-feira, também às 21h30, o Londrina recebe o Sport, no Estádio do Café, no Paraná. Os últimos jogos serão contra Ituano (casa) e Sampaio Corrêa (fora).

FICHA TÉCNICA

CSA 0 X 1 LONDRINA

CSA - Marcelo Carné; Jonathan (Lucas Marques), Lucão, Guilherme Paraíba e Diego Renan; Geovane, Gabriel e Rogério (Bruno Mezenga); Osvaldo (John Mercado), Lucas Lourenço (Lourenço) e Elton (Yann Rolim). Técnico: Fernando Alves (auxiliar).

LONDRINA - Matheus Albino; Samuel Santos (Jeferson), Saimon, Gustavo Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Luis Mandaca (Emerson Souza) e Gegê; Mossoró (Danilo Peu) (Gabriel Santos), Caprini e Douglas Coutinho (Matheus Lucas). Técnico: Adilson Batista.

GOL - Jonathan, contra, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Marques (CSA). Alan Ruschel (Londrina).

CARTÃO VERMELHO - John Mercado (CSA).

RENDA - R$ 47.272,00.

PÚBLICO - 8.068 pagantes.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).