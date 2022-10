Guedes confirma que criticou desenho do teto de gastos a investidores

14/10/2022 | 20:08



O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que criticou o desenho do teto de gastos a investidores no exterior, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "Nós consertamos o teto de gastos", disse, em coletiva de imprensa, nesta noite.

Aos investidores, Guedes repetiu que o teto de gastos foi mal construído e que, para mantê-lo, é necessário arrumar, conforme um participante ouvido pelo Broadcast. O ministro já vem criticando quem questiona o governo pelos "furos" no teto, dizendo que, na sua construção, "esqueceram-se de botar as paredes", que seriam as reformas, para dar sustentação à regra que limita o aumento de gastos à variação da inflação.

O ministro brasileiro falou a uma plateia de cerca de 150 investidores institucionais estrangeiros e nacionais, que administram grandes volumes financeiros de terceiros, nesta manhã. Ele participou de conferência do Itaú Unibanco, o Itaú Latam Day, cujo tema são as perspectivas para a América Latina e que ocorreu às margens das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI).