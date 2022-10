'Quero multiplicar ricos e não dividir riqueza', diz Bolsonaro

14/10/2022 | 19:12



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a se colocar contra a possibilidade de se taxar o agronegócio. Usando o Pix como exemplo, o chefe do Executivo declarou, durante live na tarde desta sexta-feira, 14, que o objetivo do seu governo é "multiplicar os ricos e não dividir riqueza". "Não tenho política para ricos e contra pobres, é para todo mundo", afirmou o presidente.

"Falam 'o agronegócio não paga imposto'. Qual problema? Podiam cobrar um tiquinho. Zero, não vai cobrar nada. Igual PIX. 'Ah, vou colocar uma taxinha de 1 centavo no PIX'. Não, é zero. Estamos arrecadando demais. Ah, o pessoal do campo está ganhando muito. Quero que ganhe mais", afirmou o presidente durante live 'Mulheres com Bolsonaro'.

"Eu quero multiplicar os ricos e não dividir riqueza. Eu não tenho política para ricos e contra pobres, é para todo mundo. Se acabarmos com patrões, não vamos ter mais empregos no Brasil", continuou.

Bolsonaro ironizou ainda propostas de governos defendidos pelo adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eu quero cumprimentar o PT. Realmente ele traz a igualdade: na miséria", disse.

Ele voltou a criticar políticas adotadas em países vizinhos, como a Argentina, e disse que o País não deve experimentar "as dores do comunismo".