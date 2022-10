Campanha faz ações para educar população sobre processos eleitorais

Da Redação



14/10/2022 | 15:43



Com o objetivo de incentivar a população a ir às urnas no segundo turno das eleições e participar do processo eleitoral como um todo, a Politize!, uma organização da sociedade civil com a missão de formar cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia por meio da educação política, está com a campanha “Olhe. Vote. Mude” para aumentar a taxa de votantes no dia 30 de outubro em relação ao dia 2, no primeiro turno.



Segundo o (TSE) Tribunal Superior Eleitoral, 23% dos brasileiros aptos a votar não foram às urnas em 2018. Esse movimento de distanciamento é evidenciado por estudo recente do Instituto V-DEM, que apontou o Brasil como o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020.Durante a campanha, voluntários desenvolverão formações com duração de seis dias nos períodos pré e pós-eleições, além de irem às ruas para ações de panfletagens, estimulando o voto capacitado. Haverá ainda barracas de conversa para incentivar o debate e o diálogo saudável sobre eleições, além de ações de colagem de cartazes nas cinco regiões do país para atrair públicos diferentes para compreenderem a importância das eleições.



“Atualmente, o Brasil apresenta uma cultura pouco democrática, de baixa participação política e com fortes tendências à polarização por conta da desinformação. Acreditamos que só a educação seja capaz de mudar este cenário. O intuito da nossa campanha é impactar, ao menos, 10 milhões de pessoas para que estejam capacitadas e comprometidas com a importância e representatividade do seu voto”, explica Luiza Wosgrau Câmara, gestora do núcleo de Comunicação da Politize!, que conta com plataforma on-line com conteúdos plurais, didáticos e gratuitos sobre política.



Em parceria com o TSE e com o apoio do Twitter, foi desenvolvido um chatbot interativo com a plataforma que esclarecerá dúvidas da população sobre as eleições. O chatbot será representado pela persona da Poli, imagem da urna eletrônica, jovem e motivada a ajudar no fortalecimento da crença na política e no sistema eleitoral brasileiro. Luiza diz que entre os produtos oferecidos pela campanha “Olhe. Vote. Mude” estão: página com artigos, vídeos, infográficos, podcasts, e-Books e cursos gratuitos com temáticas que englobam as eleições, além do Guia do Eleitor, que oferece informações que vão desde o funcionamento das estruturas de governo, processos de construção do voto, fake news e cidadania para além das eleições.



Para mais informações acesse aqui