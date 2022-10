Pasta deve soltar portaria de renovação de frota sustentável, diz ministro

14/10/2022 | 15:34



O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou nesta sexta-feira, 14, que a pasta deve publicar nos próximos dias uma portaria do programa de renovação de frotas sustentável. "O Brasil tem problema de envelhecimento da frota", disse o ministro ao participar de evento da Amcham, a Câmara Americana de Comércio, apontando que 900 mil caminhões com mais de 30 anos rodam nas estradas brasileiras, causando impactos ambientais.

Leite não deu detalhes da portaria. Ao observar que veículos europeus com mais de cinco anos estão circulando na Europa, ele sustentou que os países, junto com o desenvolvimento de tecnologias de propulsão elétrica, deveriam ter a renovação global de frota como estratégia de redução de emissões.