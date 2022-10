Gustavo Marsengo aparece de intruso em foto de ex-BBBs

14/10/2022 | 15:10



Gustavo Marsengo demonstrou ser um cara muito bacana dentro do BBB22 e fora dele pediu Laís em namoro e eles vivem atualizando as redes sociais após o reality show com fotos, vídeos e momentinhos juntinhos.

E durante esta sexta-feira, dia 14, o bonitão apareceu em uma resenha dos lollilovers com Laís Caldas, Vyni e Bárbara Heck. O que acontece é que os participantes da casa mais vigiada do Brasil estavam posando juntos e o Gustavo acabou invadindo a foto.

Pois é, compartilhado nas redes sociais, o bonitão apareceu de intruso na foto dos amigos e até outros ex-participantes do reality foram comentar na publicação nas redes sociais sobre a brincadeira.