Guedes diz que Colômbia está interessada no Pix

14/10/2022 | 14:59



O ministro da Economia, Paulo Guedes, tratou sobre transações financeiras digitais com o seu homólogo da Colômbia, José Antonio Ocampo, em reunião, na manhã desta sexta-feira, 14. Segundo ele, o ministro colombiano está interessado no Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), e a estrutura do open banking, que permitiu a abertura do sistema financeiro brasileiro, também esteve na pauta.

"Eles querem a nossa ajuda em transferências digitais, nos avanços com o PIX. Tem toda uma tecnologia nova de transferência usando meios digitais", disse Guedes a jornalistas, após deixar a bilateral com a Colômbia.

Outro assunto abordado foi o futuro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo Guedes, ele tratou de regras e princípios para a futura presidência da instituição. "Achamos que países que já comandaram o BID não devem voltar à presidência", afirmou.

Guedes tem aproveitado as conversas bilaterais às margens das reuniões anuais com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para tratar da indicação de um candidato brasileiro para comandar o BID. Ele tem defendido que o País é o maior da região e nunca ocupou o cargo. Além disso, defende que o mandato seja de cinco anos e não seja renovado.

Guedes se reuniu com o ministro da Colômbia após participar de conferência do Itaú Unibanco, em Washington. Ele falou a uma plateia de cerca de 150 investidores institucionais, entre estrangeiros e nacionais, por cerca de uma hora. "A conversa foi excelente", resumiu ele, sem dar mais detalhes.