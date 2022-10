Ribeirão Pires teve setembro mais chuvoso dos últimos 10 anos

Da Redação



14/10/2022 | 14:30



O Boletim Climatológico divulgado nesta semana pela Universidade Federal do ABC (UFABC) mostra que o mês de setembro foi extremamente chuvoso em Ribeirão Pires, atingindo uma média de 138,6 milímetros, excedendo em 147% o valor médio registrado nos últimos 10 anos (2011-2021), que foi de 94,29 mm. Os dados foram coletados por meio da Estação Meteorológica Automática (EMA), instalada junto aos pluviômetros administrados pela Defesa Civil da Estância.

As frentes frias foram uma constante no mês e contribuíram para a cidade registrar 22 dias com chuvas e temperaturas médias de 15,4°C, abaixo do apontado no ano passado, que foi de 17,9°C.

O Jardim Caçula foi a região com maior índice de chuva: 152,5 mm, seguido pela Vila Mortari, 140 mm e Ouro Fino, com 129,4 mm.

"Esse dados são importantíssimos para compreendermos melhor o comportamento climático e mapear as nossas ações, sobretudo, as preventivas", observa o diretor da Defesa Civil de Ribeirão Pires, Celso Machado Lopes.